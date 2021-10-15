Изрезанная картина Бэнкси ушла с молотка за рекордные $25,4 млн
Предыдущий владелец заплатил за неё почти в 18 раз меньше — £1,04 млн ($1,36 млн).
Фото © ТАСС / EPA / FACUNDO ARRIZABALAGA
Копия диптиха уличного художника Бэнкси "Девочка с шаром", которую чуть не уничтожил установленный автором потайной шредер, продана за £18,6 млн ($25,4 млн). Об этом свидетельствуют результаты проходящих в Лондоне торгов дома Sotheby's.
Предыдущий владелец заплатил за картину £1,04 млн ($1,36 млн по курсу на тот момент) и сразу переименовал её в "Любовь в мусорном баке". Сумма в £18,6 млн стала рекордной для работ Бэнкси. До этого самым дорогим его рисунком была работа на тему врачей и борьбы с пандемией коронавируса. Подаренная им английской больнице картина ушла с молотка в марте этого года за £16,76 млн ($23,17 млн).
Напомним, в начале октября 2018 года в ходе торгов на аукционе Sotheby's в Лондоне после третьего удара молотком встроенный в раму шредер начал уничтожать холст. Часть полотна уцелела и впоследствии получила название "Любовь в мусорной корзине". Как выяснилось позже, по неоднократно отработанному плану картина должна была уничтожиться полностью.
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