Изрезанная картина Бэнкси ушла с молотка за рекордные $25,4 млн

Копия диптиха уличного художника Бэнкси "Девочка с шаром", которую чуть не уничтожил установленный автором потайной шредер, продана за £18,6 млн ($25,4 млн). Об этом свидетельствуют результаты проходящих в Лондоне торгов дома Sotheby's.

Предыдущий владелец заплатил за картину £1,04 млн ($1,36 млн по курсу на тот момент) и сразу переименовал её в "Любовь в мусорном баке". Сумма в £18,6 млн стала рекордной для работ Бэнкси. До этого самым дорогим его рисунком была работа на тему врачей и борьбы с пандемией коронавируса. Подаренная им английской больнице картина ушла с молотка в марте этого года за £16,76 млн ($23,17 млн).