В Белоруссии вычислили активных участников экстремистских Telegram-каналов

Правоохранительные органы в Белоруссии установили личности администраторов и наиболее активных подписчиков Telegram-каналов и чатов, признанных в стране экстремистскими. Об этом сообщил начальник отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОПиК) Вячеслав Орловский.

"Завершена работа по деанонимизации администраторов и наиболее активных подписчиков экстремистских телеграм-каналов и чатов. Нами досконально задокументированы все размещённые в мессенджерах и соцсетях сообщения, побуждающие к осуществлению экстремистской деятельности и созданию протестной активности", – заявил Орловский в опубликованном в Телеграме МВД страны видео.

По его словам, работа по привлечению участников экстремистских формирований к уголовной ответственности будет вестись точечно, с учётом их роли. Орловский призвал граждан не вестись на фейки о том, что наказаны будут "миллионы пользователей". Он пояснил, что у экстремистских Telegram-каналов значительно меньше подписчиков.