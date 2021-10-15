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В Белоруссии вычислили активных участников экстремистских Telegram-каналов

Все размещённые ими в мессенджерах и соцсетях сообщения были досконально задокументированы.

14 октября, 21:51
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Правоохранительные органы в Белоруссии установили личности администраторов и наиболее активных подписчиков Telegram-каналов и чатов, признанных в стране экстремистскими. Об этом сообщил начальник отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОПиК) Вячеслав Орловский.

"Завершена работа по деанонимизации администраторов и наиболее активных подписчиков экстремистских телеграм-каналов и чатов. Нами досконально задокументированы все размещённые в мессенджерах и соцсетях сообщения, побуждающие к осуществлению экстремистской деятельности и созданию протестной активности", – заявил Орловский в опубликованном в Телеграме МВД страны видео.

По его словам, работа по привлечению участников экстремистских формирований к уголовной ответственности будет вестись точечно, с учётом их роли. Орловский призвал граждан не вестись на фейки о том, что наказаны будут "миллионы пользователей". Он пояснил, что у экстремистских Telegram-каналов значительно меньше подписчиков.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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