Неизвестные сорвали показ фильма "Гарет Джонс" в московском "Мемориале"

В Москве в здании Международного общества "Мемориал"* неизвестные сорвали показ польского фильма "Гарет Джонс". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Тельнова, который оказывает организаторам мероприятия правовую помощь.

"Вскоре после начала показа в помещение "Мемориала" вошли какие-то люди в масках и сорвали мероприятие. В настоящее время в здании находятся полицейские и не выпускают никого из присутствующих", — рассказал Тельнов.

Фильм "Гарет Джонс" был снят в 2019 году польским режиссёром Агнешкой Холланд. В фильме показана история британского журналиста, который в 1933 году стал очевидцем голода в сёлах Украины.

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