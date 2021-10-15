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Неизвестные сорвали показ фильма "Гарет Джонс" в московском "Мемориале"

В ленте рассказана история британского журналиста, который в 1933 году стал очевидцем голода в сёлах Украины.

14 октября, 21:41
<p>Фото © <a href="https://www.kinopoisk.ru/film/1140830/stills/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">КиноПоиск</a></p>

Фото © КиноПоиск

В Москве в здании Международного общества "Мемориал"* неизвестные сорвали показ польского фильма "Гарет Джонс". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Тельнова, который оказывает организаторам мероприятия правовую помощь.

"Вскоре после начала показа в помещение "Мемориала" вошли какие-то люди в масках и сорвали мероприятие. В настоящее время в здании находятся полицейские и не выпускают никого из присутствующих", — рассказал Тельнов.

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Фильм "Гарет Джонс" был снят в 2019 году польским режиссёром Агнешкой Холланд. В фильме показана история британского журналиста, который в 1933 году стал очевидцем голода в сёлах Украины.

Ранее Дмитрий Гордон предложил переписать текст гимна Украины. Журналиста в тексте смущает несколько не очень оптимистичных фраз, в числе которых "ещё не умерла", "сгинут наши вороженьки".

* Организация внесена в реестр СМИ-иноагентов.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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