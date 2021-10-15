Пользователи жалуются на очередной сбой в работе Instagram
Наибольшее количество сообщений о неполадках поступает из европейских стран.
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Пользователи социальной сети Instagram снова столкнулись со сбоями в её работе. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает стабильность работы различных интернет-порталов.
Сбой в работе соцсети произошёл примерно в 23:21 мск. Судя по карте жалоб, наибольшее их количество поступает из Германии, Нидерландов, Великобритании. Ранее в четверг пользователи из США, Канады и ряда стран Европы, в том числе из России, также сообщали о проблемах в работе соцсети.
Большинство пользователей жалуются на проблемы в работе приложения, у некоторых также возникают неполадки при соединении с сервером, отображении новостной ленты. Возникают и другие сложности, связанные, в частности, с работой сайта.
Как сообщал Лайф, самый масштабный за последнее время сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp произошёл вечером 4 октября. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоя 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom. Спустя шесть часов Facebook и Instagram восстановились. Лайф писал также о том, кто и сколько заработал на падении "Фейсбука".
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