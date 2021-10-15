Пользователи жалуются на очередной сбой в работе Instagram

Пользователи социальной сети Instagram снова столкнулись со сбоями в её работе. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает стабильность работы различных интернет-порталов.

Сбой в работе соцсети произошёл примерно в 23:21 мск. Судя по карте жалоб, наибольшее их количество поступает из Германии, Нидерландов, Великобритании. Ранее в четверг пользователи из США, Канады и ряда стран Европы, в том числе из России, также сообщали о проблемах в работе соцсети.