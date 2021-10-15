Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ

Президент РФ Владимир Путин 15 октября примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в формате видеоконференции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе саммита, проводимого в юбилейный год 30-летия создания СНГ, будут подведены основные итоги многостороннего взаимодействия в рамках Содружества и рассмотрены перспективы его дальнейшего развития", — уточнили в пресс-службе.

Участники также могут принять заявление в связи с приближающимся юбилеем (СНГ было основано 8 декабря 1991 года). Кроме того, ожидается, что главы государств примут ряд решений по углублению сотрудничества в гуманитарной, правоохранительной, миграционной сферах и обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.