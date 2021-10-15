НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ

В ходе саммита намерены подвести основные итоги многостороннего взаимодействия в рамках Содружества.

14 октября, 21:31
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин 15 октября примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в формате видеоконференции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе саммита, проводимого в юбилейный год 30-летия создания СНГ, будут подведены основные итоги многостороннего взаимодействия в рамках Содружества и рассмотрены перспективы его дальнейшего развития", — уточнили в пресс-службе.

Участники также могут принять заявление в связи с приближающимся юбилеем (СНГ было основано 8 декабря 1991 года). Кроме того, ожидается, что главы государств примут ряд решений по углублению сотрудничества в гуманитарной, правоохранительной, миграционной сферах и обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

Лукашенко заявил, что согласовал с Путиным его визит в Белоруссию в октябре

Лукашенко заявил, что согласовал с Путиным его визит в Белоруссию в октябре

Ранее сообщалось, что кабинет министров Украины объявил о решении выхода страны из ещё одного соглашения СНГ.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1