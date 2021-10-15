Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ
В ходе саммита намерены подвести основные итоги многостороннего взаимодействия в рамках Содружества.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Президент РФ Владимир Путин 15 октября примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в формате видеоконференции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"В ходе саммита, проводимого в юбилейный год 30-летия создания СНГ, будут подведены основные итоги многостороннего взаимодействия в рамках Содружества и рассмотрены перспективы его дальнейшего развития", — уточнили в пресс-службе.
Участники также могут принять заявление в связи с приближающимся юбилеем (СНГ было основано 8 декабря 1991 года). Кроме того, ожидается, что главы государств примут ряд решений по углублению сотрудничества в гуманитарной, правоохранительной, миграционной сферах и обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.
Ранее сообщалось, что кабинет министров Украины объявил о решении выхода страны из ещё одного соглашения СНГ.
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