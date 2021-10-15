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На Украине призвали уничтожить Москву

По словам Ирины Фарион, Россию следует называть не агрессором, а врагом, которого необходимо ликвидировать.

14 октября, 21:14
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

Бывший депутат Верховной рады и националистка Ирина Фарион призвала на марше радикалов в центре Киева вступить в конфликт с Россией. Об этом пишет издание "Вести.ua".

"Пора перестать говорить о России как о стране-агрессоре, пора говорить о России как о стране-враге. И она будет врагом, пока мы не будем стремиться к уничтожению Москвы", — заявила экс-депутат.

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Напомним, марш радикалов в центре Киева состоялся 14 октября. Мероприятие посвящено годовщине создания "Украинской повстанческой армии"*, а также ко Дню защитников и защитниц страны.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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