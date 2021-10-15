На Украине призвали уничтожить Москву

Бывший депутат Верховной рады и националистка Ирина Фарион призвала на марше радикалов в центре Киева вступить в конфликт с Россией. Об этом пишет издание "Вести.ua".

"Пора перестать говорить о России как о стране-агрессоре, пора говорить о России как о стране-враге. И она будет врагом, пока мы не будем стремиться к уничтожению Москвы", — заявила экс-депутат.