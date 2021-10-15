Хватит майнить: Тарифы на электроэнергию повысят из-за криптовалюты Запрет на добычу биткоинов в Китае привёл к тому, что наши чиновники решили: рост энергопотребления в регионах связан не с удалёнкой, а с перетеканием майнеров в Россию. И требуют повысить тарифы. 14 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

Россия вышла на третье место в мире по добыче биткоинов. Сейчас каждый десятый (11,2%) биткоин добывается именно в России. С одной стороны, можно гордиться таким результатом, однако есть два жирных минуса. Рост добычи крипты в России начался только после того, как это запретили делать в Китае, а во-вторых, чиновники заговорили о повышении цен на электроэнергию.

Тарифы на электричество предложило увеличить Министерство энергетики России. Как заявил глава ведомства Николай Шульгинов, майнеры не должны потреблять электроэнергию по ценам для населения. Между тем отделить добытчиков онлайн-валюты от обычных граждан практически невозможно, ведь фермы с видеокартами и прочим оборудованием для майнинга установлены в квартирах, и нельзя доказать, что энергия была потрачена именно на майнинг, а не на кондиционеры или электроплиты. Разве что только по уровню потребления электроэнергии. То есть чиновники предлагают просто вернуть квоты для населения на электроэнергию. Например: потребляешь в месяц более 50 киловатт, платишь как промышленное предприятие — семь-девять рублей за единицу мощности.

Это давняя мечта всех энергокоролей, которые один-два раза в год пытаются пропихнуть эту идею под разными соусами. Например, в апреле этого года аж целый Союз потребителей предложил ввести "социальную норму" (ту самую квоту) для электричества. Тогда это подавалось под соусом того, что население работает на удалёнке и совсем забыло про экономию энергии. Теперь враги государства — майнеры. Может, они действительно где-то и злоупотребляют с добычей крипты, но если будет введена электроквота, то фактически стоимость электричества повысится для всех, а не только для них.

Пока ни размер возможных квот, ни стоимость энергии при их превышении чиновники не называют. Но известно, что в следующем году тарифы подрастут на 5%. Между тем ещё год назад глава Комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный заявлял, что эти тарифы, наоборот, завышены на 20%. Мол, в регионах развелось столько разных посредников, что конечному потребителю электричество доставляется с колоссальными накрутками.

Я вообще считаю, что у нас сегодня тарифы завышены. Кто-то говорит, что цена низкая. Нет. Тарифы завышены относительно тех, которые могли бы быть, процентов на двадцать. Если смотреть абсолютную цену — абсолютная цена у нас для промышленных потребителей в электроэнергии сопоставима с ценой электроэнергии в Америке Павел Завальный Глава Комитета по энергетике Госдумы VII созыва

Впрочем, чиновники не устают рассказывать, какой вред приносят эти криптодобытчики. Так, в Иркутской области энергопотребление в этом году выросло на 159%. Мол, исключительно из-за майнеров, а не потому, что многие граждане работают на удалёнке. Удастся ли энергокоролям пропихнуть эту идею на этот раз?

Авторы Александра Баязитова