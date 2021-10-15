МИД РФ обвинил ВВС Израиля в атаке Сирии под прикрытием пассажирских лайнеров

ВВС Израиля 13 октября атаковали завод по переработке фосфатов в Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР — контр-адмирал Вадим Кулить.

"13 октября с 23:35 до 23:39 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля вошли в воздушное пространство Сирии в районе оккупированной США зоны Эт-Танф в провинции Хомс и нанесли удар по заводу переработки фосфатных руд в районе Пальмиры", — отметил он.

При этом сирийские военные не применяли средства ПВО, поскольку в момент атаки израильской авиации в зоне поражения зенитных комплексов находилось два гражданских пассажирских воздушных судна, следовавших по маршрутам Дубай — Бейрут и Багдад — Дамаск. Жертвой обстрела израильских ВВС стал один сирийский военнослужащий, ещё трое получили ранения.

Кроме того, Кулить рассказал, что члены террористической группировки "Джебхат ан-нусра"* обстреляли населённый пункт в провинции Идлиб в Сирии. В результате этого трое сирийских военных были ранены. Ещё трое военнослужащих САР пострадали в Идлибе из-за сброса боевиками гранаты с квадрокоптера в районе Калаз-Фаукани. В провинции Даръа продолжаются мероприятия по стабилизации обстановки.

"При посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон в населённых пунктах Эль-Джиза, Мутайя, Бед-Сулейман-Амман, Нада, Мусейфра, Сахват-Эль-Камх за сутки урегулировали свой статус 111 человек, сдано 32 единицы оружия, более тысячи боеприпасов", — добавил Кулить.

Ранее Лайф рассказывал, что ПВО Сирии с помощью "Панциря-С" уничтожила восемь израильских ракет. В результате авиаудара шесть сирийских военнослужащих получили ранения.