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Брюссель ввёл ковид-пропуска для посещения ресторанов, театров и больниц

Привитые не признанными в ЕС вакцинами, в частности "Спутником V", получить этот документ не смогут.

15 октября, 00:13
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Брюссель ввёл в действие электронные ковид-пропуска с QR-кодами для посещения массовых мероприятий, больниц и домов престарелых, ресторанов, баров, спортзалов, ночных клубов, а также музеев, театров и кинотеатров. Связано это с самым низким по стране уровнем вакцинации взрослого населения и риском новой вспышки коронавируса.

Привитые не признанными в ЕС вакцинами, в частности "Спутником V", получить этот документ не смогут. Ковид-пропуска обязательны для всех лиц старше 16 лет на всей территории Брюсселя и его городов-спутников. При этом в общественном транспорте, в магазинах, офисах и учебных заведениях, а также на открытых террасах ресторанов пропуск не требуется.

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Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выразила уверенность в регистрации "Спутника V" в ЕС. Она отметила, что РФ и далее намерена продолжать работать над взаимным признанием сертификатов о вакцинации, в частности и со странами Европы.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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