В России появится единая база инфицированных иностранцев

Система поможет взаимодействовать Роспотребнадзору, Минздраву, органам местного самоуправления, работающих в сфере охраны здоровья, а также организациям, владеющих данными о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Также проект позволит в короткие сроки выявлять иностранных граждан и лиц без гражданства, которые могут быть носителями возбудителей инфекций. Это ускорит депортацию заражённых на родину. В случае принятия законопроекта он начнёт действовать с 31 октября.