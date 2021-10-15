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В России появится единая база инфицированных иностранцев

Система поможет ускорить процедуру депортации заражённых на родину.

15 октября, 02:21
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Роспотребнадзор создаст единую федеральную систему сведений санитарно-эпидемиологического характера, которая поможет оперативно выявлять заболевших иностранцев и депортировать их. Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Система поможет взаимодействовать Роспотребнадзору, Минздраву, органам местного самоуправления, работающих в сфере охраны здоровья, а также организациям, владеющих данными о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Также проект позволит в короткие сроки выявлять иностранных граждан и лиц без гражданства, которые могут быть носителями возбудителей инфекций. Это ускорит депортацию заражённых на родину. В случае принятия законопроекта он начнёт действовать с 31 октября.

Ранее в Роспотребнадзоре раскрыли, сколько длится заболевание ковидом.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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