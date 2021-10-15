Китайцы пришли в восторг от "последнего предупреждения" Путина Европе

Китайский портал "Гуаньча" опубликовал материал, в котором рассказывается о реакции президента России Владимира Путина на газовый кризис в Европе.

Издание привело слова российского лидера, который в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели заявил, что Москва никогда не использовала и не собирается использовать энергоресурсы в качестве оружия, а также указал на готовность увеличить поставки российского газа в Европу. Глава государства назвал подобные заявления политически мотивированной болтовнёй, не имеющей никаких под собой оснований. Путин также добавил, что РФ готова дополнительно нарастить объёмы продаваемых энергоресурсов, если об этом попросит Евросоюз.

Китайские читатели пришли в восторг от ответа российского лидера по поводу газового кризиса в Старом Свете.

"Смысл слов Путина Великого был таков: "Это последнее предупреждение!" — предположил один из пользователей.

Другой же комментатор отметил, что правительства западных стран любят находить виноватых "за свою некомпетентность в управлении государством".

"Запад непременно проиграет!" — добавил он.

"Сами виноваты, а теперь обвиняете других в повышении цен!" — написал ещё один читатель из Поднебесной.

"Европейцы вымрут! Только подождите", — подчеркнул пользователь.

"Как это может быть оружием? Давайте тогда и вы признаете, что используете "права человека" в качестве оружия, иначе как энергия тоже может быть оружием?" — указал ещё один комментатор.