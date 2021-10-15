Болгары предложили решить газовый кризис в Европе с помощью Крыма

Для преодоления сложившейся ситуации с резким увеличением цен на газ Евросоюзу следует сменить ориентир в отношениях с Россией. Об этом заявили читатели болгарского интернет-портала "Дневник" под статьёй о кризисе.

"Самый эффективный способ прост и состоит всего из двух шагов: признаём Крым российским на уровне ЕС и избавляемся от влияния США на нашу политику. Вот и всё, и никаких больше кризисов", — написал один из комментаторов.

"Вопрос с российским газом нужно решать согласно принципам демократии — организовать всеобщий поимённый опрос жителей городов и деревень ЕС: кто хочет российский газ — получит его, кто не хочет — не получит", — в шутку предложили ещё одну версию.

При этом читатели отметили, что европейцы тоже виноваты в произошедшем.

"Газа много, крупных клиентов — тоже. Если европейцы хотят покупать газ по рыночной цене, они его получат. Но они, похоже, хотят покупать его по ценам 2018 года", — объяснил свою точку зрения комментатор.

"Европа не готова к энергетической независимости. Сейчас мы разгребаем последствия действий неграмотных или коррумпированных политиков", — написал другой пользователь.