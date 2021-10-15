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Болгары предложили решить газовый кризис в Европе с помощью Крыма

По их мнению, одним из шагов, которые необходимо предпринять ЕС, является избавление от влияния США на свою политику.

15 октября, 00:04
<p>Фото © ТАСС / DPA</p>

Фото © ТАСС / DPA

Для преодоления сложившейся ситуации с резким увеличением цен на газ Евросоюзу следует сменить ориентир в отношениях с Россией. Об этом заявили читатели болгарского интернет-портала "Дневник" под статьёй о кризисе.

"Самый эффективный способ прост и состоит всего из двух шагов: признаём Крым российским на уровне ЕС и избавляемся от влияния США на нашу политику. Вот и всё, и никаких больше кризисов", — написал один из комментаторов.

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"Вопрос с российским газом нужно решать согласно принципам демократии — организовать всеобщий поимённый опрос жителей городов и деревень ЕС: кто хочет российский газ — получит его, кто не хочет — не получит", — в шутку предложили ещё одну версию.

При этом читатели отметили, что европейцы тоже виноваты в произошедшем.

"Газа много, крупных клиентов — тоже. Если европейцы хотят покупать газ по рыночной цене, они его получат. Но они, похоже, хотят покупать его по ценам 2018 года", объяснил свою точку зрения комментатор.

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"Европа не готова к энергетической независимости. Сейчас мы разгребаем последствия действий неграмотных или коррумпированных политиков", написал другой пользователь.

Нашлись среди читателей и те, кто выразил общее мнение, что ЕС стоит приостановить "зелёную" политику. По их оценке, "зелёной сделкой Европа прострелила себе ногу".

Напомним, рост цен на топливо начался в августе — и уже 9 сентября оно подорожало до 700 долларов. 14 сентября стоимость пробила отметку в 800 долларов, 15 сентября впервые в истории достигла 900 долларов. При этом уже 16 сентября цена на газ упала ниже 750 долларов. Однако позже рост продолжился — и 1 октября стоимость газа приблизилась к 1200 долларам за тысячу кубометров, а 4 октября превысила этот уровень. Но после новостей о заполнении первой ветки "Северного потока – 2" голубое топливо начало резко дешеветь.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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