Google уличили в попытках "перепрограммировать" человечество

Корпорация Google предпринимает попытки перепрограммировать человечество и обладает для этого необходимыми инструментами, заявил доктор наук Гарвардского университета, ведущий психолог-исследователь Американского института поведенческих исследований и технологий в Калифорнии Роберт Эпштейн.

Он обвинил IT-гигант в слежке, сборе и обработке личных данных пользователей по всему миру. По словам Эпштейна, Google делает это через поиск, переписки и многие другие сервисы собственного производства, всего их около 200.

Учёный рассказал, что попытки компании перепрограммировать человечество уже дают результаты. Так, команда Эпштейна доказала свою гипотезу на основе данных президентской гонки 2020 года в США. Тогда в поисковой выдаче Google наблюдался заметный перекос в сторону демократов, а в итоге победил член партии Джо Байден.

"Мы обнаружили, что подтасовка поисковой выдачи может повлиять на решение почти 48% неопределившихся людей. Я не поверил, что это вообще возможно. Второй эксперимент показал, что таких людей может быть больше — до 63%", — рассказал Эпштейн в беседе с "Лентой.ру".