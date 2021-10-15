Соцсеть профессиональных контактов LinkedIn решила прекратить работу в Китае из-за введения властями новых нормативных требований к интернет-ресурсам. Соответствующее заявление опубликовано в официальном блоге платформы.

"Мы сталкиваемся с гораздо более сложной операционной средой и повышенными требованиями к соблюдению нормативных требований в Китае. Учитывая это, мы приняли решение в конце этого года закрыть текущую локализованную версию LinkedIn, с помощью которой люди в КНР получают доступ к глобальной платформе", — уточнили в соцсети.

В LinkedIn подчеркнули, что новая стратегия платформы будет сосредоточена на помощи китайским специалистам в поиске работы в КНР и местным работодателям в поиске квалифицированных кандидатов. Для этих целей компания запустит в стране новое автономное приложение для поиска работы на территории Китая под названием InJobs. Данное приложение не предполагает возможности делиться публикациями и не выполняет функции соцсети.