LinkedIn решила прекратить работу в Китае
Впрочем, компания запустит в стране новое автономное приложение для поиска работы под названием InJobs.
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Соцсеть профессиональных контактов LinkedIn решила прекратить работу в Китае из-за введения властями новых нормативных требований к интернет-ресурсам. Соответствующее заявление опубликовано в официальном блоге платформы.
"Мы сталкиваемся с гораздо более сложной операционной средой и повышенными требованиями к соблюдению нормативных требований в Китае. Учитывая это, мы приняли решение в конце этого года закрыть текущую локализованную версию LinkedIn, с помощью которой люди в КНР получают доступ к глобальной платформе", — уточнили в соцсети.
В LinkedIn подчеркнули, что новая стратегия платформы будет сосредоточена на помощи китайским специалистам в поиске работы в КНР и местным работодателям в поиске квалифицированных кандидатов. Для этих целей компания запустит в стране новое автономное приложение для поиска работы на территории Китая под названием InJobs. Данное приложение не предполагает возможности делиться публикациями и не выполняет функции соцсети.
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