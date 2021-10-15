"Мы должны объединиться": Саакашвили из тюрьмы призвал жителей Грузии к "большому примирению"
Также политик подчеркнул, что гражданам страны необходимо отказаться от идей реваншизма.
Фото © ТАСС / Константин Сазончик
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий наказание в тюрьме, призвал жителей страны объединиться и помириться. Письмо с призывом политика зачитал на митинге в Тбилиси его адвокат Ника Гварамия.
"Мы все должны объединиться, будь то внутри страны или за её пределами. Сейчас не время делить друг друга по какому-то признаку — ни по партийному, ни по другому. Настало время вызволения и спасения Грузии, а для этого необходимо единство. Очень важно осознать, что нашему обществу и стране необходимо большое примирение и каждый из нас должен быть готов к этому", — написал в письме Саакашвили.
Также бывший грузинский лидер подчеркнул, что гражданам необходимо отказаться от идей реваншизма. Как заявил политик, для страны жизненно важным является прекратить унижать друг друга и сеять ненависть, а также простить друг друга.
"Об этом я пишу из тюрьмы, незаконно осуждённый, однако на воле в первую очередь я буду руководствоваться таким душевным стремлением. Ещё один реванш и месть уничтожат наше общество и окончательно разрушат нашу страну", — отмечается в письме Саакашвили.
Митрополит Николоз ранее навестил Саакашвили в тюрьме, после чего заявил о необходимости всеобщего примирения. Он также выразил надежду, что экс-президент Грузии в ближайшее время покинет пенитенциарное учреждение. О необходимости примирения заявили и другие высшие иерархи Грузинской православной церкви. При этом премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, отвечая в четверг на соответствующий вопрос, сказал, что будет лишь рад, если Саакашвили и его партия признают свои ошибки и преступления и извинятся перед обществом.
Как сообщалось ранее, в четверт, 14 октября, в центре Тбилиси состоялся многотысячный митинг сторонников Саакашвили, который был организован оппозиционной партией "Единое национальное движение". Акция прошла мирно и спокойно. Сообщений о задержаниях или стычках с полицией зафиксировано не было.
Напомним, утром 1 октября Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером этого же дня стало известно о его задержании. Экс-президента на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Ранее в Грузии уже проходили менее масштабные протесты в поддержку Саакашвили.
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