Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий наказание в тюрьме, призвал жителей страны объединиться и помириться. Письмо с призывом политика зачитал на митинге в Тбилиси его адвокат Ника Гварамия.

"Мы все должны объединиться, будь то внутри страны или за её пределами. Сейчас не время делить друг друга по какому-то признаку — ни по партийному, ни по другому. Настало время вызволения и спасения Грузии, а для этого необходимо единство. Очень важно осознать, что нашему обществу и стране необходимо большое примирение и каждый из нас должен быть готов к этому", — написал в письме Саакашвили.

Также бывший грузинский лидер подчеркнул, что гражданам необходимо отказаться от идей реваншизма. Как заявил политик, для страны жизненно важным является прекратить унижать друг друга и сеять ненависть, а также простить друг друга.

"Об этом я пишу из тюрьмы, незаконно осуждённый, однако на воле в первую очередь я буду руководствоваться таким душевным стремлением. Ещё один реванш и месть уничтожат наше общество и окончательно разрушат нашу страну", — отмечается в письме Саакашвили.

Митрополит Николоз ранее навестил Саакашвили в тюрьме, после чего заявил о необходимости всеобщего примирения. Он также выразил надежду, что экс-президент Грузии в ближайшее время покинет пенитенциарное учреждение. О необходимости примирения заявили и другие высшие иерархи Грузинской православной церкви. При этом премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, отвечая в четверг на соответствующий вопрос, сказал, что будет лишь рад, если Саакашвили и его партия признают свои ошибки и преступления и извинятся перед обществом.