Погибшую в ДТП с Собчак девушку похоронили

Пассажирку автомобиля "Фольксваген" Екатерину Тарасову, погибшую в Сочи в ДТП с участием автомобиля, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, похоронили. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на друга 35-летней умершей.