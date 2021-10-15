Погибшую в ДТП с Собчак девушку похоронили
Смертельная авария произошла вечером 9 октября в Краснодарском крае.
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Пассажирку автомобиля "Фольксваген" Екатерину Тарасову, погибшую в Сочи в ДТП с участием автомобиля, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, похоронили. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на друга 35-летней умершей.
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"Да, её (Катю) похоронили", — сообщил собеседник агентства.
Напомним, Ксения Собчак попала в ДТП по дороге между Адлером и Красной Поляной в Краснодарском крае вечером 9 октября. "Майбах", в котором ехала телеведущая, выехал на встречку и столкнулся с "фольксвагеном", в результате пассажирка второй машины скончалась, ещё два человека пострадали. Сама Собчак быстро покинула место происшествия и улетела в Москву. Прокуратура поставила на контроль расследование аварии. Позже стало известно, что водитель "майбаха" признал свою вину, его отправили под домашний арест, а телеведущую вызвали на допрос как свидетеля. Лайф также писал, что появилось видео момента смертельного ДТП.
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