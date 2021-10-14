В ФРГ сочли Москву непричастной к высоким ценам на газ в Европе

"Существуют глобальные тенденции, в том числе сильный рост потребления в первую очередь сжиженного газа в Азии и энергоносителей в целом. Сейчас сжиженный газ вообще не поступает в Европу. Кроме того, была относительно холодная зима, которая опустошила газохранилища и в Европе, и в России", — объяснил Хармс в беседе с РБК.