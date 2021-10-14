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В ФРГ сочли Москву непричастной к высоким ценам на газ в Европе

Михаэль Хармс указал на глобальные тенденции, в том числе сильный рост потребления в первую очередь сжиженного газа.

14 октября, 20:44
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Россия не могла спровоцировать увеличение стоимости газа в Европе, убеждён генеральный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.

"Существуют глобальные тенденции, в том числе сильный рост потребления в первую очередь сжиженного газа в Азии и энергоносителей в целом. Сейчас сжиженный газ вообще не поступает в Европу. Кроме того, была относительно холодная зима, которая опустошила газохранилища и в Европе, и в России",объяснил Хармс в беседе с РБК.

В бундестаге назвали Россию непричастной к резкому росту цен на газ в Европе

В бундестаге назвали Россию непричастной к резкому росту цен на газ в Европе

Хармс опроверг информацию о том, что Россия якобы пыталась сподвигнуть Берлин и Еврокомиссию к ускоренному вводу в эксплуатацию трубопровода "Северный поток – 2". Как заявил руководитель Восточного комитета немецкой экономики, энергетический переход стал более комплексной и сложной задачей для Европы, чем ожидался.

Напомним, рост цен на топливо начался в августе — и уже 9 сентября оно подорожало до 700 долларов. 14 сентября стоимость пробила отметку в 800 долларов, 15 сентября впервые в истории достигла 900 долларов. При этом уже 16 сентября цена на газ упала ниже 750 долларов. Однако позже рост продолжился — и 1 октября стоимость газа приблизилась к 1200 долларов за тысячу кубометров, а 4 октября превысила этот уровень. Но после новостей о заполнении первой ветки "Северного потока – 2" голубое топливо начало резко дешеветь.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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