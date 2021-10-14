Космический турист из Японии восхитился российским скафандром

Японский турист Юсаку Маэдзава, который в декабре отправится на Международную космическую станцию, восхитился российским аварийно-спасательным скафандром "Сокол", подчеркнув, что в нём нет ничего лишнего.

"Мы неоднократно уже его примеряли, и эмоции меня переполняют по поводу этого скафандра. Меня больше всего поражает, что, когда ты его одеваешь, ты понимаешь, что в этом скафандре воплощено знание, опыт и энтузиазм людей, которые занимаются этим делом на протяжении многих десятилетий", — отметил Маэдзава.

Космический турист отметил функциональность скафандра и заявил, что в нём нет ничего лишнего. Маэдзава подчеркнул, что не боится лететь на МКС, так как уверен в безопасности. А также японец выразил благодарность своему командиру Александру Мисуркину.