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Космический турист из Японии восхитился российским скафандром

Маэдзава подчеркнул, что не боится лететь на МКС, так как уверен в безопасности.

14 октября, 20:11
<p>Японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава. Фото © ТАСС / ЕРА

Японский турист Юсаку Маэдзава, который в декабре отправится на Международную космическую станцию, восхитился российским аварийно-спасательным скафандром "Сокол", подчеркнув, что в нём нет ничего лишнего.

"Мы неоднократно уже его примеряли, и эмоции меня переполняют по поводу этого скафандра. Меня больше всего поражает, что, когда ты его одеваешь, ты понимаешь, что в этом скафандре воплощено знание, опыт и энтузиазм людей, которые занимаются этим делом на протяжении многих десятилетий", — отметил Маэдзава.

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Космический турист отметил функциональность скафандра и заявил, что в нём нет ничего лишнего. Маэдзава подчеркнул, что не боится лететь на МКС, так как уверен в безопасности. А также японец выразил благодарность своему командиру Александру Мисуркину.

Ранее Лайф писал о том, что в 2022 году Россия планирует отправить к МКС пять кораблей.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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