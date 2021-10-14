Замгоссекретаря США и вице-премьер РФ оценили встречу в Госдепе
По итогам переговоров в Вашингтоне призвали Москву к более активным действиям по борьбе с изменением климата и обеспечению европейской энергетической безопасности.
Венди Шерман и Алексей Оверчук. Фото © Twitter / Wendy R. Sherman
Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман считает продуктивной прошедшую сегодня в Госдепе встречу с вице-премьером России Алексеем Оверчуком. Оценку переговорам она дала в "Твиттере".
"У нас с вице-премьером России Алексеем Оверчуком состоялась продуктивная встреча... США продолжат работать над стабильными и предсказуемыми отношениями с РФ, призывая при этом [Россию] к более активным действиям по борьбе с изменением климата и обеспечению европейской энергетической безопасности", — написала Шерман.
Положительно оценила переговоры и российская сторона. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук назвал отличной свою встречу с Венди Шерман. Об этом он сказал на вопрос журналистов, покидая здание Госдепа США.
Ранее Лайф сообщал о том, что вице-премьер Оверчук отправился на переговоры в Вашингтон. По словам российского посла, говорить на встречах в Штатах будут о "проблематике двусторонней торговли и инвестиций". 14–15 октября замглавы Правительства РФ также встретится с президентом ВБ Дэвидом Малпассом и руководителем входящей в ВБ Международной финансовой корпорации Махтаром Диопом.
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