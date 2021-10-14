Замгоссекретаря США и вице-премьер РФ оценили встречу в Госдепе

Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман считает продуктивной прошедшую сегодня в Госдепе встречу с вице-премьером России Алексеем Оверчуком. Оценку переговорам она дала в "Твиттере".

"У нас с вице-премьером России Алексеем Оверчуком состоялась продуктивная встреча... США продолжат работать над стабильными и предсказуемыми отношениями с РФ, призывая при этом [Россию] к более активным действиям по борьбе с изменением климата и обеспечению европейской энергетической безопасности", — написала Шерман.

Положительно оценила переговоры и российская сторона. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук назвал отличной свою встречу с Венди Шерман. Об этом он сказал на вопрос журналистов, покидая здание Госдепа США.