Кириенко уверен, что фестиваль "Культурный код" привлечёт туристов на Ставрополье. Видео © LIFE

Проведение международного фестиваля современного искусства "Культурный код" в перспективе поможет привлечь туристов в посёлок Солнечнодольск на Ставрополье, где проходит мероприятие. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

"Огромное количество людей, которые не знали о посёлке Солнечнодольск, теперь о нём знают. Посмотрев картины, многие люди захотят сюда приехать. Для Солнечнодольска туризм — это одно из направлений развития. Есть, что посмотреть", — сказал Кириенко.

Он напомнил, что в фестивале участвовало свыше 60 человек из 16 стран мира, а также большого количества городов России. Многие из участников — художники с мировым именем, подчеркнул Кириенко, отметив, что благодаря этому "Солнечнодольск действительно стал музеем под открытым небом". И это правда, ведь современные художники расписали фасады домов оригинальными работами. Среди них есть образцы разных стилей и жанров и даже трёхмерные изображения.

Фестиваль "Культурный код" проходил в Солнечнодольске с 21 сентября по 14 октября. Мероприятие было организовано при поддержке ОНФ, президентской платформы "Россия — страна возможностей" и Фонда поддержки и развития современного искусства. Главная его цель — создание музеев монументального искусства под открытым небом, знакомство россиян с направлениями современного искусства и мировой уличной культурой. Участники фестиваля создали порядка 40 муралов (монументальная живопись на архитектурных сооружениях) на фасадах домов, встречались с художниками, проводили лекции о современном искусстве.