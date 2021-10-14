В Росстате объяснили, как заражённые ковидом россияне смогут пройти перепись населения

В связи с распространением коронавируса все сотрудники, осуществляющие перепись населения, будут оснащены средствами защиты, а заболевшие ковидом россияне смогут пройти учёт через портал госуслуг. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал замруководителя Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат) Павел Смелов.

По его словам, переписчики не будут приходить к гражданам, находящимся на карантине. Заболевших будут обзванивать, и если они не смогут пройти учёт самостоятельно из-за отсутствия компьютера и смартфона, то в таком случае закон позволяет переписать человека по телефону. Смелов отметил, что все переписные участки были подобраны в соответствии с эпидемиологическими рекомендациями Роспотребнадзора, а переписчики прошли отдельный инструктаж.

"Самое основное — численность населения и его расселение, то есть фактическое место проживания, а не регистрация. Самый главный пример — Москва. Здесь зарегистрировано, например, десять миллионов человек, а проживает гораздо больше. И это только перепись показывает. Исходя из этого дальше идёт планирование: развитие инфраструктуры и тому подобное. Когда создаются детские сады и школы, они же проектируются не на зарегистрированное население, а на фактически проживающее", — пояснил Смелов.