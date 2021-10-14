Набиуллина перечислила три условия появления доступного жилья в России

Доступное жильё в России может появиться при выполнении трёх условий: увеличение доходов населения, снижение цен на жильё и доступность ипотеки. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью ютуб-каналу "Фанимани".

"[Первое условие,] чтобы доступное жильё было — рост доходов населения, которое может себе позволить взять кредит, даже не уровень процентной ставки. Для того чтобы взять кредит, купить жильё (даже если предположить, что это околонулевые ставки), это большой кредит, надо его выплачивать из будущих доходов... Это снижение стоимости жилья. Третье — это доступность ипотеки. Эти все параметры должны идти вместе", — пояснила глава ЦБ.

Набиуллина добавила, когда разрыв между темпами роста ипотеки и доходов слишком большой, люди с недостаточным уровнем дохода начинают брать ипотечные кредиты. Однако последствия у этого могут быть весьма негативными, подытожила глава ЦБ.