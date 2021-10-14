"Космический" поезд запустили в метро Москвы

В метро запустили тематический поезд "Моспром-Космический". Видео © LIFE

Московский метрополитен совместно с госкорпорацией "Роскосмос" и столичным Департаментом инвестиционной и промышленной политики запустили тематический поезд, посвящённый покорению космоса. Состав, который получил название "Моспром-Космический", будет курсировать на Арбатско-Покровской линии столичного метро.

Запуск "космического" поезда приурочен ко Дню московской промышленности и 60-летию первого полёта человека в космос. В разработке данного проекта приняли участие более 40 предприятий российской столицы.

"Вагоны любопытные, и интересно действительно не только в смартфоны в течение поездки погружаться, но и посмотреть и что-то новое для себя почерпнуть. Наверное, кто-то влюбится в космическую деятельность, ничего романтичнее космоса, наверное, придумать всё-таки нельзя", — рассказал исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александр Блошенко.

По его словам, в каждом вагоне представлены уникальные фотографии. Пассажиры смогут увидеть снимки со старта, с орбиты, также будут продемонстрированы фото различных космических экспериментов. При этом лётчик-космонавт, Герой России Олег Артемьев подчеркнул, что в вагонах поезда имеются фотографии не только самих космонавтов, но и тех людей, которые готовили ракеты к старту.

В свою очередь заместитель руководителя пресс-службы Дептранса Москвы Анна Лапушкина заметила, что столичный транспорт и, в частности, метрополитен теперь не только перевозчик, но и культурная площадка.

"Для нас важно, чтобы пассажиры не просто могли доехать из точки А в точку Б, а чтобы им было интересно, комфортно, чтобы они узнавали что-то новое. И, конечно, тема космоса волнует, будоражит каждого", — поведала она.

Также Лапушкина отметила, что тематический поезд будет ходить на Арбатско-Покровской линии в течение полугода. За это время около двух миллионов пассажиров смогут проехаться в данном поезде.