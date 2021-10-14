Набиуллина призналась, в какой валюте хранит свои сбережения

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что хранит свои сбережения в рублях. В интервью ютуб-каналу "Фанимани" она отметила, что это её внутреннее убеждение.

"Я храню в рублях. Это внутреннее убеждение. Это было бы неэтичным и вообще неправильным — председателю Центрального банка хранить деньги в иной валюте", — уточнила Набиуллина.

Председатель Банка России также добавила, что краткосрочные колебания курса рубля возможны, однако, снижая инфляцию, ЦБ работает над тем, чтобы рублёвые сбережения были наиболее привлекательны для вкладчиков. По её словам, жители РФ сейчас больше хранят сбережения в рублях.

"Чтобы обычному человеку посмотреть, правильно ли он сделал, что хранил в рублях или в долларах: вот если бы ваши сбережения в начале 2015 года вы положили на рублёвый депозит или на валютный депозит, знаете ответ? В рублях бы вы выиграли", — подчеркнула глава Центробанка.