Шесть военных Армении ранены в результате стрельбы в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе в результате стрельбы были ранены шесть армянских военных. Омбудсмен Армении утверждает, что огонь открыли Вооружённые силы Азербайджана.

"В результате обстрела армянских позиций у села Нор Шен Мартунийского района Арцаха ранены шесть армянских военнослужащих, из них двое получили тяжёлые ранения", — написал он в "Телеграме".

В Минобороны Азербайджана опровергают причастность к стрельбе в Нагорном Карабахе. Там заявили, что перестрелка произошла между армянскими бойцами.