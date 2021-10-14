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Шесть военных Армении ранены в результате стрельбы в Нагорном Карабахе

По словам омбудсмена, двое пострадавших бойцов находятся в тяжёлом состоянии.

14 октября, 20:39
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/ArmeniaMOD/photos/1475160169334645" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MoD of the Republic of Armenia</a></p>

Фото © Facebook / MoD of the Republic of Armenia

В Нагорном Карабахе в результате стрельбы были ранены шесть армянских военных. Омбудсмен Армении утверждает, что огонь открыли Вооружённые силы Азербайджана.

"В результате обстрела армянских позиций у села Нор Шен Мартунийского района Арцаха ранены шесть армянских военнослужащих, из них двое получили тяжёлые ранения", — написал он в "Телеграме".

В Минобороны Азербайджана опровергают причастность к стрельбе в Нагорном Карабахе. Там заявили, что перестрелка произошла между армянскими бойцами.

Сменился командующий российскими миротворцами в Нагорном Карабахе

Сменился командующий российскими миротворцами в Нагорном Карабахе

Напомним, что обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября прошлого года. Спустя чуть более месяца боевых действий было достигнуто мирное соглашение: Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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