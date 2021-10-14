Шесть военных Армении ранены в результате стрельбы в Нагорном Карабахе
По словам омбудсмена, двое пострадавших бойцов находятся в тяжёлом состоянии.
Фото © Facebook / MoD of the Republic of Armenia
В Нагорном Карабахе в результате стрельбы были ранены шесть армянских военных. Омбудсмен Армении утверждает, что огонь открыли Вооружённые силы Азербайджана.
"В результате обстрела армянских позиций у села Нор Шен Мартунийского района Арцаха ранены шесть армянских военнослужащих, из них двое получили тяжёлые ранения", — написал он в "Телеграме".
В Минобороны Азербайджана опровергают причастность к стрельбе в Нагорном Карабахе. Там заявили, что перестрелка произошла между армянскими бойцами.
Напомним, что обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября прошлого года. Спустя чуть более месяца боевых действий было достигнуто мирное соглашение: Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев.
Комментариев: 0