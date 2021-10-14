Морпех попал под трибунал после критики США из-за провала в Афганистане

Подполковник морской пехоты США Стюарт Шеллер, который публично раскритиковал американские власти за провальный уход из Афганистана, предстал перед военным трибуналом. Об этом сообщает телеканал Fox.

Как уточняется, офицеру, которого уже отстранили от командования учебным батальоном, инкриминируется шесть правонарушений, в том числе пренебрежение субординацией, халатное отношение к своим обязанностям и "поведение, недостойное офицера и джентльмена". Во время суда военного трибунала на базе корпуса морской пехоты в Северной Каролине Шеллер признал себя виновным по всем пунктам.

Военный трибунал может вынести приговор офицеру в течение двух дней. Шеллер был ненадолго взят под стражу, поскольку проигнорировал приказ командования и продолжил свои выступления в соцсетях.

Стоит отметить, что американский офицер записал своё видеообращение, которое вызвало общественный резонанс, после того, как в последние дни пребывания Штатов в Афганистане произошёл теракт в районе аэропорта Кабула, унёсший жизни 13 военнослужащих США. Тогда Шеллер призвал командование к ответственности.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.