Проговорившийся об убийствах миллионер получил пожизненный срок

Суд Лос-Анджелеса приговорил американского магната в сфере недвижимости с состоянием в $100 млн Роберта Дарста к пожизненному тюремному заключению за убийство своей помощницы Сьюзан Берман в 2000 году. Об этом пишет газета Los Angeles Times.

По данным издания, в сентябре присяжные после трёх дней обсуждения признали вину Дарста в убийстве третьей степени. Во время вынесения приговора 78-летний магнат, который владеет рядом офисных зданий в центре Нью-Йорка, не произнёс ни слова, а его адвокаты не пытались ходатайствовать о смягчении наказания. Судебный процесс длился около пяти месяцев. Дарст всё время путался в показаниях и в конце сам признал, что "очень сложно поверить и принять" то, что он направил записку с указанием местонахождения тела Берман и при этом не виновен в убийстве своей знакомой.

В 2015 году миллионер сам случайно признался в нескольких убийствах. Во время съёмок документального сериала под названием "Проклятие: жизнь и смерти Роберта Дарста" он заявил, когда отошёл в ванную комнату, не сняв с себя микрофон: "Ну вот и всё. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех".