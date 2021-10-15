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Проговорившийся об убийствах миллионер получил пожизненный срок

Бизнесмен сделал чудовищное признание во время съёмок, когда отошёл в ванную комнату, не сняв с себя микрофон.

15 октября, 01:47
<p>Роберт Дарст. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Роберт Дарст. Фото © ТАСС / ЕРА

Суд Лос-Анджелеса приговорил американского магната в сфере недвижимости с состоянием в $100 млн Роберта Дарста к пожизненному тюремному заключению за убийство своей помощницы Сьюзан Берман в 2000 году. Об этом пишет газета Los Angeles Times.

По данным издания, в сентябре присяжные после трёх дней обсуждения признали вину Дарста в убийстве третьей степени. Во время вынесения приговора 78-летний магнат, который владеет рядом офисных зданий в центре Нью-Йорка, не произнёс ни слова, а его адвокаты не пытались ходатайствовать о смягчении наказания. Судебный процесс длился около пяти месяцев. Дарст всё время путался в показаниях и в конце сам признал, что "очень сложно поверить и принять" то, что он направил записку с указанием местонахождения тела Берман и при этом не виновен в убийстве своей знакомой.

В 2015 году миллионер сам случайно признался в нескольких убийствах. Во время съёмок документального сериала под названием "Проклятие: жизнь и смерти Роберта Дарста" он заявил, когда отошёл в ванную комнату, не сняв с себя микрофон: "Ну вот и всё. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех".

Приёмный сын сознался в убийстве британского миллионера Саттона

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В марте того же года Дарст был арестован в Новом Орлеане (штат Луизиана). Бизнесмен также подозревается в причастности к исчезновению при загадочных обстоятельствах своей первой жены Кэтлин Дарст в 1982 году. Сам он много лет утверждал, что не имеет "ни малейшего представления" о том, кто убил Берман, и не знает, что случилось с его первой супругой.

Ранее главаря наркокартеля "Хуарес" приговорили в Мексике к 28 годам тюрьмы.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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