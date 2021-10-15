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Билл Клинтон попал в больницу с заражением крови

Экс-глава Белого дома находится в Медицинском центре Ирвинского университета Калифорнии.

15 октября, 01:33
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/billclinton/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">President Bill Clinton</a></p>

Фото © Facebook / President Bill Clinton

Бывший президент США Билл Клинтон попал в больницу с заражением крови. Согласно заявлению официального представителя Клинтона Ангела Урены, госпитализация не связана с коронавирусом.

Экс-глава Белого дома находится в Медицинском центре Ирвинского университета Калифорнии. По словам Урены, политик "выздоравливает".

"После двух дней лечения количество его лейкоцитов снижается и он хорошо реагирует на антибиотики. Мы надеемся, что он вернётся домой скоро", — говорится в опубликованном Уреной в "Твиттере" заявлении лечащих врачей Клинтона.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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