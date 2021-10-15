Бывший президент США Билл Клинтон попал в больницу с заражением крови. Согласно заявлению официального представителя Клинтона Ангела Урены, госпитализация не связана с коронавирусом.

"После двух дней лечения количество его лейкоцитов снижается и он хорошо реагирует на антибиотики. Мы надеемся, что он вернётся домой скоро", — говорится в опубликованном Уреной в "Твиттере" заявлении лечащих врачей Клинтона.