Билл Клинтон попал в больницу с заражением крови
Экс-глава Белого дома находится в Медицинском центре Ирвинского университета Калифорнии.
Фото © Facebook / President Bill Clinton
Бывший президент США Билл Клинтон попал в больницу с заражением крови. Согласно заявлению официального представителя Клинтона Ангела Урены, госпитализация не связана с коронавирусом.
Экс-глава Белого дома находится в Медицинском центре Ирвинского университета Калифорнии. По словам Урены, политик "выздоравливает".
"После двух дней лечения количество его лейкоцитов снижается и он хорошо реагирует на антибиотики. Мы надеемся, что он вернётся домой скоро", — говорится в опубликованном Уреной в "Твиттере" заявлении лечащих врачей Клинтона.
Ранее стало известно, что президент Чехии Милош Земан попал в больницу. По данным СМИ, политик чувствует себя неважно последние несколько недель.
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