Сахалин получит 18 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Сахалинской области будет направлено 18 млрд рублей в течение пяти лет на реализацию новой программы расселения ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщил в Южно-Сахалинске вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Сахалин является лидером в нашей стране по ликвидации аварийного жилья. Президент поручил в этом году начать новую программу расселения жилья. И мы сегодня с коллегами договорились, что как пилотный проект реализуем на Сахалине и 18 млрд рублей из федерального бюджета в течение ближайших пяти лет выделим на развитие этой программы", — рассказал он журналистам.

Вице-премьер назвал успешным опыт Сахалинской области в управлении строительством и отметил необходимость распространить его по всей стране. Хуснуллин обратил особое внимание на работу с инвестиционными строительными проектами в регионе и переход к биотехнологиям.