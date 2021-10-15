Сахалин получит 18 млрд рублей на расселение аварийного жилья
В кабмине заявили о необходимости распространить опыт региона в данном направлении по всей стране.
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Сахалинской области будет направлено 18 млрд рублей в течение пяти лет на реализацию новой программы расселения ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщил в Южно-Сахалинске вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Сахалин является лидером в нашей стране по ликвидации аварийного жилья. Президент поручил в этом году начать новую программу расселения жилья. И мы сегодня с коллегами договорились, что как пилотный проект реализуем на Сахалине и 18 млрд рублей из федерального бюджета в течение ближайших пяти лет выделим на развитие этой программы", — рассказал он журналистам.
Вице-премьер назвал успешным опыт Сахалинской области в управлении строительством и отметил необходимость распространить его по всей стране. Хуснуллин обратил особое внимание на работу с инвестиционными строительными проектами в регионе и переход к биотехнологиям.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" о расширении программы по расселению аварийного жилья. В неё войдут дома, признанные непригодными для проживания на 1 января 2021 года.
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