В МИД РФ отреагировали на скандал с миссией ООН в Белоруссии

"Это вопрос Белоруссии, но он связан с нами тем, что это [финансирование адвокатских услуг для участников протестных акций в Белоруссии] было сделано в том числе на те деньги, которые мы давали на проекты в Белоруссии. С этим разбирается Белоруссия. Это их проблемы с ООН, которые они должны сами решить", — сказал Небензя в беседе с ТАСС.