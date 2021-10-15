НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В МИД РФ отреагировали на скандал с миссией ООН в Белоруссии

Речь идёт о финансировании со стороны всемирной организации адвокатских услуг для участников акций протестов в республике.

15 октября, 00:52
<p>Фото © ТАСС / DPA</p>

Фото © ТАСС / DPA

Россия считает, что властям Белоруссии необходимо самим решить проблемы с Миссией ООН в Минске. Об этом рассказал постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Это вопрос Белоруссии, но он связан с нами тем, что это [финансирование адвокатских услуг для участников протестных акций в Белоруссии] было сделано в том числе на те деньги, которые мы давали на проекты в Белоруссии. С этим разбирается Белоруссия. Это их проблемы с ООН, которые они должны сами решить", — сказал Небензя в беседе с ТАСС.

Лукашенко поклялся, что никто не вынуждал Тихановскую покидать Белоруссию

Лукашенко поклялся, что никто не вынуждал Тихановскую покидать Белоруссию

Напомним, массовые беспорядки в Белоруссии начались после выборов президента 2020 года, на которых победил действующий лидер страны Александр Лукашенко. 12 октября 2021 года Минск заявил, что офис ООН в республике незаконно использовал средства организации для оплаты услуг адвокатов 23 белорусов, участвовавших в акциях протеста в августе 2020 года.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1