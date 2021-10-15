В МИД РФ отреагировали на скандал с миссией ООН в Белоруссии
Речь идёт о финансировании со стороны всемирной организации адвокатских услуг для участников акций протестов в республике.
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Россия считает, что властям Белоруссии необходимо самим решить проблемы с Миссией ООН в Минске. Об этом рассказал постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.
"Это вопрос Белоруссии, но он связан с нами тем, что это [финансирование адвокатских услуг для участников протестных акций в Белоруссии] было сделано в том числе на те деньги, которые мы давали на проекты в Белоруссии. С этим разбирается Белоруссия. Это их проблемы с ООН, которые они должны сами решить", — сказал Небензя в беседе с ТАСС.
Напомним, массовые беспорядки в Белоруссии начались после выборов президента 2020 года, на которых победил действующий лидер страны Александр Лукашенко. 12 октября 2021 года Минск заявил, что офис ООН в республике незаконно использовал средства организации для оплаты услуг адвокатов 23 белорусов, участвовавших в акциях протеста в августе 2020 года.
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