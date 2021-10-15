Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США

"Президент подписал законопроект, который предусматривает увеличение лимита госдолга на $480 миллиардов, чего, как ожидается, должно хватить для того, чтобы федеральное правительство в полной мере продолжало исполнять свои обязательства до начала декабря", — говорится в заявлении, распространённом пресс-службой Белого дома.