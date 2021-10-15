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Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США

Глава Белого дома сам просил Конгресс поддержать увеличение лимита ради "спасения экономики от катастрофы".

15 октября, 00:35
<p>Президент США Джо Байден. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/WhiteHouse/photos/193049232763928" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The White House</a></p>

Президент США Джо Байден. Фото © Facebook / The White House

Президент США Джо Байден подписал законопроект, повышающий потолок государственного долга страны на $480 миллиардов. Ранее документ был одобрен обеими палатами Конгресса.

"Президент подписал законопроект, который предусматривает увеличение лимита госдолга на $480 миллиардов, чего, как ожидается, должно хватить для того, чтобы федеральное правительство в полной мере продолжало исполнять свои обязательства до начала декабря", — говорится в заявлении, распространённом пресс-службой Белого дома.

Конгресс США согласовал повышение потолка госдолга

Конгресс США согласовал повышение потолка госдолга

Байден сам просил Конгресс поддержать увеличение лимита государственного долга, который был приостановлен Конгрессом в 2019 году, ради "спасения экономики от катастрофы". Глава Белого дома заявлял, что в противном случае это может обернуться дефолтом и потерей долларом статуса мировой резервной валюты.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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