Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США
Глава Белого дома сам просил Конгресс поддержать увеличение лимита ради "спасения экономики от катастрофы".
Президент США Джо Байден. Фото © Facebook / The White House
Президент США Джо Байден подписал законопроект, повышающий потолок государственного долга страны на $480 миллиардов. Ранее документ был одобрен обеими палатами Конгресса.
"Президент подписал законопроект, который предусматривает увеличение лимита госдолга на $480 миллиардов, чего, как ожидается, должно хватить для того, чтобы федеральное правительство в полной мере продолжало исполнять свои обязательства до начала декабря", — говорится в заявлении, распространённом пресс-службой Белого дома.
Байден сам просил Конгресс поддержать увеличение лимита государственного долга, который был приостановлен Конгрессом в 2019 году, ради "спасения экономики от катастрофы". Глава Белого дома заявлял, что в противном случае это может обернуться дефолтом и потерей долларом статуса мировой резервной валюты.
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