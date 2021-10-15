"Закончится плачевно": В Госдуме предостерегли Киев от войны за Крым после "безумного" призыва Авакова

Украинские политики пропитаны злобой и агрессией, но у Москвы хватит сил не допустить произвола этих государственных преступников, отметил Михаил Шеремет.

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал безумием заявления бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова о необходимости иметь наработанный сценарий "возвращения" Крыма вооружённым путём.

"Все эти заявления — сплошное безумие. Украине не стоит предпринимать никаких попыток захватить Крым, тем более военным путём. В противном случае всё закончится для украинской стороны плачевно и фатально. Не советую давать повод нашим вооружённым силам показать свою мощь. Всё наступление украинской армии закончится, не успев начаться", — приводит слова парламентария РИА "Новости".

Парламентарий отметил, что украинские политики пропитаны злобой и агрессией, но у России хватит сил не допустить произвола этих государственных преступников. Шеремет призвал власти Незалежной прекратить терроризировать жителей Донбасса и дать людям возможность спокойно жить и развиваться так, как им хочется.