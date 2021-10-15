Британия поставит Украине ракетное вооружение и военные корабли
Также страны планируют совместно строить суда для нужд ВМС Украины.
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Великобритания поставит Украине ракетное вооружение и два тральщика в рамках модернизации украинских военно-морских сил. Об этом сообщил посол республики в Лондоне Вадим Пристайко в опубликованном в четверг интервью телеканалу "Дом".
"В ближайшее время будут приобретены два действующих корабля (тральщики. — Прим. Лайфа). Их не надо будет строить, они сразу войдут в состав ВМС Украины. Это современные корабли, которые используются в ВМС Великобритании. Они имеют самое современное вооружение, соответствуют всем стандартам НАТО", — отметил Пристайко.
По словам посла, Украина также получит от Лондона ракетное вооружение. Кроме того, страны планируют совместно строить корабли для нужд ВМС Украины. Также Пристайко напомнил, что согласно договору совместного двустороннего сотрудничества начата работа по строительству двух военно-морских баз. В новых портах будут располагаться войска, проходить тренировки, а также будет жить персонал с семьями. Базы построят по стандартам НАТО в Азовском и Чёрном море.
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