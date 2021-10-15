Британия поставит Украине ракетное вооружение и военные корабли

Великобритания поставит Украине ракетное вооружение и два тральщика в рамках модернизации украинских военно-морских сил. Об этом сообщил посол республики в Лондоне Вадим Пристайко в опубликованном в четверг интервью телеканалу "Дом".

"В ближайшее время будут приобретены два действующих корабля (тральщики. — Прим. Лайфа). Их не надо будет строить, они сразу войдут в состав ВМС Украины. Это современные корабли, которые используются в ВМС Великобритании. Они имеют самое современное вооружение, соответствуют всем стандартам НАТО", — отметил Пристайко.