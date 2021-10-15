Новак допустил рост цен на нефть до $100

Заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак не исключил, что к концу 2021 года цена нефти на мировом рынке может достичь $100 за баррель. Вместе с тем он напомнил, что у стран ОПЕК+ есть инструменты, которые позволяют сдерживать рост.

"Мы не можем сейчас обсуждать какие-либо сценарии с учётом ситуации на энергетическом рынке", — сказал Новак в интервью телеканалу CNBC.

При этом вице-премьер пояснил, что США не обращались к России по вопросу о стабилизации рынка нефти и возможности снижения цен. По его словам, Москва абсолютно не в курсе, какие переговоры есть между Саудовской Аравией и Вашингтоном.