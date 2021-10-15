Новак допустил рост цен на нефть до $100
По словам вице-премьера, США не обращались к России по вопросу о стабилизации рынка.
Александр Новак. Фото © Совет Федерации
Заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак не исключил, что к концу 2021 года цена нефти на мировом рынке может достичь $100 за баррель. Вместе с тем он напомнил, что у стран ОПЕК+ есть инструменты, которые позволяют сдерживать рост.
"Мы не можем сейчас обсуждать какие-либо сценарии с учётом ситуации на энергетическом рынке", — сказал Новак в интервью телеканалу CNBC.
При этом вице-премьер пояснил, что США не обращались к России по вопросу о стабилизации рынка нефти и возможности снижения цен. По его словам, Москва абсолютно не в курсе, какие переговоры есть между Саудовской Аравией и Вашингтоном.
Ранее стоимость нефти марки Brent превысила 84 доллара за баррель впервые с октября 2018 года. Эксперты говорят, что мировые цены на это топливо ускорили рост из-за дорогого газа. Напомним, рекордный рост стоимости газа в Европе начался в августе, а 6 октября впервые в истории она превысила 1900 долларов. Позже началось снижение.
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