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Медики раскрыли неочевидный симптом рака лёгких

Специалисты посоветовали дать себе время до двух недель, чтобы посмотреть, исчезнет ли боль.

15 октября, 01:41
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Врачи зафиксировали случаи, когда боль в пятке стала единственным симптомом злокачественного образования в лёгких. Об этом пишет британская газета Daily Express, ссылаясь на Национальную медицинскую систему Великобритании.

В материале уточняется, что многие виды онкологии, включая рак лёгких, могут повышать риск развития тромбов. Отмечается, что врачам известны случаи, когда пациенты жаловались на постоянную боль в пятке. При обследовании у них был обнаружен тромб. Это был единственный симптом, указывавший на рак лёгких.

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Медики советуют дать себе время до двух недель, чтобы посмотреть, исчезнет ли боль в пятке. Если она не прекращается на протяжении длительного времени, следует обратиться к специалисту. Особенно стоит обратить внимание на проблему, если боль настолько сильная, что мешает заниматься повседневными делами, неприятные ощущения периодически усиливаются или возвращаются, не проходят после лечения в амбулаторных условиях в течение двух недель.

Британские врачи назвали тревожными сигналами также покалывания или потерю чувствительности в стопе. Они отметили, что рак лёгких является одним из самых серьёзных видов онкологии. Как правило, в начале заболевания симптомы могут отсутствовать. Наиболее распространённой причиной рака лёгких является курение.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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