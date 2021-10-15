Правительство предупредили о росте цен на электроэнергию

Ассоциация "Гидроэнергетика России" направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предупредила о возможном росте цен на электроэнергию для населения. Причиной тому бизнес назвал идею увеличить ставки водного налога для энергетиков в 2,5 раза с 2022 года, пишут "Известия" со ссылкой на текст обращения.

"Рост ставок за водопотребление окажет влияние на повышение цен в отношении электрической энергии, продаваемой ГЭС по тарифам для населения и приравненных к нему категорий потребителей, а также и на техническую безопасность работы гидроэнергетических объектов", — говорится в документе.

Согласно расчётам авторов письма, принятие меры приведёт к росту расходов на производство электроэнергии ГЭС на более чем 50 млрд рублей в 2022–2025 годах. По словам главы организации Олега Лушникова, повышение ставок "не соответствует целям и направлениям реализации устойчивого (в том числе зелёного) развития России". В связи с этим ассоциация призвала отказаться от увеличения налога и наложить мораторий на его повышение в дальнейшем.