Биолог описала худший вариант развития пандемии коронавируса

Доктор биологических наук, вирусолог Анча Баранова считает, что худшим последствием пандемии коронавируса стала бы селекция людей.

"С точки зрения эволюции самое плохое, что может случиться, — это селекция людей. Наиболее чувствительные генотипы просто меньше размножатся — я не говорю, что вымрут", — сказала Баранова в беседе с "Лентой.ру".

Учёный отметила, что человечеству в целом ничего не грозит благодаря способности адаптироваться и огромному разнообразию генотипов, некоторые из которых устойчивы к инфекции. Баранова также указала на то, что у большинства европейцев часто отсутствуют гены, продуцирующие один из интерферонов семейства лямбда, в то время как у большинства африканцев они есть. По одной из гипотез, некий древний коронавирус уничтожил людей с такими гиперактивными интерферонами.