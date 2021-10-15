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Биолог описала худший вариант развития пандемии коронавируса

Согласно её прогнозу, даже без вакцин генетическая структура человечества изменится за два-три поколения.

15 октября, 05:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Доктор биологических наук, вирусолог Анча Баранова считает, что худшим последствием пандемии коронавируса стала бы селекция людей.

"С точки зрения эволюции самое плохое, что может случиться, — это селекция людей. Наиболее чувствительные генотипы просто меньше размножатся — я не говорю, что вымрут", — сказала Баранова в беседе с "Лентой.ру".

Учёный отметила, что человечеству в целом ничего не грозит благодаря способности адаптироваться и огромному разнообразию генотипов, некоторые из которых устойчивы к инфекции. Баранова также указала на то, что у большинства европейцев часто отсутствуют гены, продуцирующие один из интерферонов семейства лямбда, в то время как у большинства африканцев они есть. По одной из гипотез, некий древний коронавирус уничтожил людей с такими гиперактивными интерферонами.

Биолог считает, что "самое ужасное, что может произойти в этот раз, — вовсе не ужасно", так как такие случаи уже происходили. Согласно её прогнозу, даже без вакцин и лекарств генетическая структура человечества изменится за два-три поколения, после чего ковид уже не сможет так сильно воздействовать на жизнь людей.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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