В Якутии сходить в кино, кафе и фитнес-клуб можно будет только по QR-коду
Новые правила начнут действовать в три этапа: с 20 октября, 25 октября и 1 ноября.
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В Якутии вводятся QR-коды для посещения учреждений культуры, спорта и общественного питания. Соответствующий указ глава региона Айсен Николаев подписал 15 октября.
Согласно документу, с 20 октября по QR-кодам будут запускать в театры, концертные и выставочные залы, кинотеатры, музеи, библиотеки, а также дома культуры, культурно-досуговые организации, творческие студии.
С 25 октября новая система заработает в фитнес-клубах и тренажёрных залах, бассейнах, спортивных залах, крытых манежах, на лыжных базах, крытых ледовых катках, в спортивно-досуговых организациях, а также центрах "Готов к труду и обороне". С 1 ноября QR-коды будут введены в ресторанах, кафе, столовых, банкетных залах.
Получить код на портале "Госуслуги" могут граждане, вакцинированные от ковида и перенёсшие заболевание. Его можно будет показать на бумажном носителе или на смартфоне.
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Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом уже почти половина регионов России приняли решение об обязательной вакцинации ряда жителей. В большинстве случаев эта мера коснётся госслужащих, сотрудников сферы образования, здравоохранения, культуры, торговли и услуг, общепита, ЖКХ и энергетики. Кроме того, некоторые субъекты вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест.
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