НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Лучший, молодец!": Якутский дизайнер создал российскую версию "Игры в кальмара", и его похвалил актёр сериала

Сегодня картина является одной из самых популярных и обсуждаемых на площадке Netflix за всё время её существования.

15 октября, 07:39

Якутский дизайнер создал российскую версию "Игры в кальмара". Видео © Instagram / designbyfeo

Якутский дизайнер показал, как мог бы выглядеть южнокорейский сериал "Игра в кальмара", если бы его сняли в России. Феоктист Алексеев опубликовал в "Инстаграме" ролик, где зловещая кукла заменена на русскую матрёшку. Хо Сотхэ, сыгравший злодея, похвалил автора.

"Лучший, молодец", — написал актёр в сториз у себя в инстаграме на русском языке, показав кадры из ролика.

Фото © Instagram / heosungtae

Фото © Instagram / heosungtae

Напомним, "Игра в кальмара" на данный момент является одним из самых популярных сериалов на площадке Netflix. Согласно сюжету, 456 человек, у которых есть серьёзные финансовые проблемы, принимают участие в таинственном турнире на выживание. Победитель в итоге получит 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов США).

Новый триумф корейского кино: Почему "Игра в кальмара" стала сериалом номер один в мире

Новый триумф корейского кино: Почему "Игра в кальмара" стала сериалом номер один в мире

Ранее Лайф писал о том, что школьники начали повторять кровавые "забавы" из сериала "Игра в кальмара". Подобные инциденты уже замечены в двух странах, в связи с чем учителя обеспокоены.

Общественник оценил вероятность запрета к показу в России сериала "Игра в кальмара"

Общественник оценил вероятность запрета к показу в России сериала "Игра в кальмара"

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1