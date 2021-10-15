"Лучший, молодец!": Якутский дизайнер создал российскую версию "Игры в кальмара", и его похвалил актёр сериала
Сегодня картина является одной из самых популярных и обсуждаемых на площадке Netflix за всё время её существования.
Якутский дизайнер создал российскую версию "Игры в кальмара". Видео © Instagram / designbyfeo
Якутский дизайнер показал, как мог бы выглядеть южнокорейский сериал "Игра в кальмара", если бы его сняли в России. Феоктист Алексеев опубликовал в "Инстаграме" ролик, где зловещая кукла заменена на русскую матрёшку. Хо Сотхэ, сыгравший злодея, похвалил автора.
"Лучший, молодец", — написал актёр в сториз у себя в инстаграме на русском языке, показав кадры из ролика.
Фото © Instagram / heosungtae
Напомним, "Игра в кальмара" на данный момент является одним из самых популярных сериалов на площадке Netflix. Согласно сюжету, 456 человек, у которых есть серьёзные финансовые проблемы, принимают участие в таинственном турнире на выживание. Победитель в итоге получит 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов США).
Ранее Лайф писал о том, что школьники начали повторять кровавые "забавы" из сериала "Игра в кальмара". Подобные инциденты уже замечены в двух странах, в связи с чем учителя обеспокоены.
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