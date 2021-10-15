Адель впервые за пять лет порадовала поклонников новым синглом
По словам пользователей, от музыкальной композиции и видеоряда у них бегут мурашки по коже, а на глаза наворачиваются слёзы.
Кадр из видео. YouTube/Adele
Британская певица и многократный лауреат премии "Грэмми" Адель впервые за пять лет выпустила новый сингл. Клип был опубликован на официальном ютуб-канале исполнительницы. За семь часов ролик собрал более 12 миллионов просмотров и тысячи восторженных комментариев.
"Этого стоило ждать и пять лет, и даже больше", — написал один из поклонников творчества Адель.
Многие пользователи отметили особую атмосферу композиции и видеоряда, от которых "бегут мурашки по коже", а на глаза наворачиваются слёзы. Ролик для новой песни под названием Easy on Me был снят режиссёром Ксавье Доланом, который также является создателем клипа для трека Адель Hello. На YouTube это видео набрало 2,8 миллиарда просмотров.
В прошлом году похудевшая Адель отказалась от рекламных контрактов на четыре миллиарда рублей. На её новом образе хотели заработать продовольственные, модельные и другие компании.
Комментариев: 0