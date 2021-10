Адель впервые за пять лет порадовала поклонников новым синглом

Многие пользователи отметили особую атмосферу композиции и видеоряда, от которых "бегут мурашки по коже", а на глаза наворачиваются слёзы. Ролик для новой песни под названием Easy on Me был снят режиссёром Ксавье Доланом, который также является создателем клипа для трека Адель Hello. На YouTube это видео набрало 2,8 миллиарда просмотров.