Адель впервые за пять лет порадовала поклонников новым синглом

Британская певица и многократный лауреат премии "Грэмми" Адель впервые за пять лет выпустила новый сингл. Клип был опубликован на официальном ютуб-канале исполнительницы. За семь часов ролик собрал более 12 миллионов просмотров и тысячи восторженных комментариев.

"Этого стоило ждать и пять лет, и даже больше", — написал один из поклонников творчества Адель.

Многие пользователи отметили особую атмосферу композиции и видеоряда, от которых "бегут мурашки по коже", а на глаза наворачиваются слёзы. Ролик для новой песни под названием Easy on Me был снят режиссёром Ксавье Доланом, который также является создателем клипа для трека Адель Hello. На YouTube это видео набрало 2,8 миллиарда просмотров.