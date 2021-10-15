Основатель группы "Смысловые галлюцинации" после комы похудел до 36 кг

Из екатеринбургской больницы выписали одного из основателей группы "Смысловые галлюцинации" Владимира Бурдина, который в конце августа был госпитализирован с 80-процентным поражением лёгких. Об этом сам музыкант рассказал на своей странице в соцсетях.

Бурдин долгое время был на аппарате ИВЛ, тогда его даже пришлось погрузить в кому. Сейчас музыканту предстоит длительная реабилитация. Он рассказал, что почти не может ходить, поэтому ему требуется помощь массажиста. Кроме того, рокер похудел и весит всего 36 килограммов.