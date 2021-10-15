Основатель группы "Смысловые галлюцинации" после комы похудел до 36 кг
Владимира Бурдина выписали из больницы, куда он попал в конце августа. Сейчас музыканту требуется длительная реабилитация.
Фото © Vk.com / Бурдин Владимир
Из екатеринбургской больницы выписали одного из основателей группы "Смысловые галлюцинации" Владимира Бурдина, который в конце августа был госпитализирован с 80-процентным поражением лёгких. Об этом сам музыкант рассказал на своей странице в соцсетях.
Бурдин долгое время был на аппарате ИВЛ, тогда его даже пришлось погрузить в кому. Сейчас музыканту предстоит длительная реабилитация. Он рассказал, что почти не может ходить, поэтому ему требуется помощь массажиста. Кроме того, рокер похудел и весит всего 36 килограммов.
"Купили лекарства, калорийной еды. Завтра домой и будем решать с массажистом. Пока всё хорошо. Всем удачи", — написал он несколько дней назад на странице во "ВКонтакте".
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Напомним, похожая клиническая картина была у певицы Максим. Её госпитализировали после концерта в Казани в июне, где она выступала с высокой температурой. Поп-звезду подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон, а позднее перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), причём поражение лёгких было тоже около 80%. 3 августа стало известно, что Максим уже самостоятельно дышит через кислородную маску. Через несколько дней певицу выписали из госпиталя. Артистка так же сильно похудела — до 35 кг.
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