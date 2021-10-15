Депутат Рады предрёк Украине неизбежную капитуляцию перед Россией

Украину ждёт неизбежная капитуляция перед Россией. Это связано с тем, что Киев отказывается от конструктивного диалога с Москвой, что, в свою очередь, может обречь Незалежную на холодную зиму. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин, напомнив о тяжёлой ситуации с энергоносителями в стране.

"В этой ситуации переговоры по Донбассу — это уже второй вопрос. Естественно, что если мы ещё будем артачиться по Донбассу, то какие могут быть льготные поставки газа и угля... Вот они говорили: "Ні капітуляції", но она уже неизбежна. Экономически и энергетически капитуляция неизбежна", — заявил нардеп в эфире телеканала "Первый независимый".

Он призвал Киев отбросить "патриотический пафос", наладить диалог с Москвой и признать, что без России у украинских властей не получается даже "обеспечить наличие тепла в квартирах, обеспечить работу остатков нашей промышленности, обеспечить наличие электричества в электросетях".