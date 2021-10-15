Virgin Galactic перенесла запуск коммерческих полётов на конец 2022 года

По данным компании, такое решение принято в связи с доработкой оборудования, а также обусловлено необходимостью провести дополнительное тестирование конструкции и материалов аппаратов. При этом программа по доработке начнётся на месяц позже, чем предполагалось. Уточняется, что анонсированный ранее пробный полёт космолёта Unity 23 будет проведён за это время.