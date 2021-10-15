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Virgin Galactic перенесла запуск коммерческих полётов на конец 2022 года

Такое решение принято в связи с доработкой оборудования, а также обусловлено необходимостью провести дополнительные тесты.

15 октября, 04:57
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Virgin Galactic перенесла начало коммерческих суборбитальных полётов на четвёртый квартал 2022 года. Об этом информирует пресс-служба американской компании.

"Старт оказания коммерческих услуг теперь ожидается в четвёртом квартале 2022 года", говорится в сообщении.

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По данным компании, такое решение принято в связи с доработкой оборудования, а также обусловлено необходимостью провести дополнительное тестирование конструкции и материалов аппаратов. При этом программа по доработке начнётся на месяц позже, чем предполагалось. Уточняется, что анонсированный ранее пробный полёт космолёта Unity 23 будет проведён за это время.

Ранее стало известно об инциденте на борту космолёта Virgin Galactic.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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