Virgin Galactic перенесла запуск коммерческих полётов на конец 2022 года
Такое решение принято в связи с доработкой оборудования, а также обусловлено необходимостью провести дополнительные тесты.
Фото © ТАСС / Zuma
Virgin Galactic перенесла начало коммерческих суборбитальных полётов на четвёртый квартал 2022 года. Об этом информирует пресс-служба американской компании.
"Старт оказания коммерческих услуг теперь ожидается в четвёртом квартале 2022 года", — говорится в сообщении.
По данным компании, такое решение принято в связи с доработкой оборудования, а также обусловлено необходимостью провести дополнительное тестирование конструкции и материалов аппаратов. При этом программа по доработке начнётся на месяц позже, чем предполагалось. Уточняется, что анонсированный ранее пробный полёт космолёта Unity 23 будет проведён за это время.
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