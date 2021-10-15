Зеленского призвали действовать из-за "чёрной метки" от Кремля
Сейчас задача лидера Незалежной — защитить страну от последствий очевидного сигнала, считает Виталий Портников.
Владимир Зеленский. Фото © Администрация Президента Украины
Статья зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева про Украину — это ясный сигнал Москвы Киеву. Об этом сообщил журналист телеканала "Еспресо" Виталий Портников.
Украинский журналист считает, что в тексте статьи отражено мнение президента России Владимира Путина о его украинском коллеге Владимире Зеленском.
"Это не просто оскорбления в адрес украинского президента и украинской политической элиты. Это ясный сигнал: о будущем Украины будем говорить с Западом. Саму Украину субъектом переговоров не считаем. Поэтому теоретически можно и "нормандский саммит" провести, но если только Кремль и Запад договорятся о совместном давлении на Украину", — объяснил Портников.
По словам журналиста, статья показывает Зеленского "предателем "русского мира", поэтому Москва может оказать давление на украинского лидера и его окружение. Портников выразил мнение, что вслед за публикацией зампредседателя Совбеза РФ Украину якобы могут ждать проблемы в Донбассе, а также трудности с поставками российского газа. Как отметил журналист, "Кремль прислал Зеленскому "чёрную метку". Сейчас задача украинского лидера — защитить страну от последствий этого очевидного сигнала.
При этом журналист добавил, что Зеленский делает вид, что не замечает сложившейся ситуации, или действительно не понимает реального положения вещей.
Напомним, Медведев написал статью, в которой заявил о необходимости дождаться появления в Киеве вменяемого руководства, нацеленного на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Москвой. Сейчас зампред Совбеза не видит смысла в переговорах с властями Незалежной, так как это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию. Зеленского Медведев назвал вывернутым наизнанку человеком.
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