Зеленского призвали действовать из-за "чёрной метки" от Кремля

Статья зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева про Украину — это ясный сигнал Москвы Киеву. Об этом сообщил журналист телеканала "Еспресо" Виталий Портников.

Украинский журналист считает, что в тексте статьи отражено мнение президента России Владимира Путина о его украинском коллеге Владимире Зеленском.

"Это не просто оскорбления в адрес украинского президента и украинской политической элиты. Это ясный сигнал: о будущем Украины будем говорить с Западом. Саму Украину субъектом переговоров не считаем. Поэтому теоретически можно и "нормандский саммит" провести, но если только Кремль и Запад договорятся о совместном давлении на Украину", — объяснил Портников.

По словам журналиста, статья показывает Зеленского "предателем "русского мира", поэтому Москва может оказать давление на украинского лидера и его окружение. Портников выразил мнение, что вслед за публикацией зампредседателя Совбеза РФ Украину якобы могут ждать проблемы в Донбассе, а также трудности с поставками российского газа. Как отметил журналист, "Кремль прислал Зеленскому "чёрную метку". Сейчас задача украинского лидера — защитить страну от последствий этого очевидного сигнала.

При этом журналист добавил, что Зеленский делает вид, что не замечает сложившейся ситуации, или действительно не понимает реального положения вещей.