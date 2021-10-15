МЧС предупредило жителей Москвы о дожде и сильном ветре

МЧС распространило экстренное предупреждение о дожде и сильном ветре в пятницу утром.

"По прогнозам синоптиков, до 10 часов 15 октября местами в Москве ожидается сильный дождь, усиление ветра с порывами до 15 м/с", — говорится в сообщении столичного главка.

Водителям рекомендовали значительно снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких манёвров, а также не парковать авто под деревьями. Пешеходам же следует обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции.