МЧС предупредило жителей Москвы о дожде и сильном ветре
Водителям рекомендовали снизить скорость и избегать резких манёвров, а пешеходам — обходить стороной рекламные щиты.
Фото © Агентство "Москва"/ Ведяшкин Сергей
МЧС распространило экстренное предупреждение о дожде и сильном ветре в пятницу утром.
"По прогнозам синоптиков, до 10 часов 15 октября местами в Москве ожидается сильный дождь, усиление ветра с порывами до 15 м/с", — говорится в сообщении столичного главка.
Водителям рекомендовали значительно снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких манёвров, а также не парковать авто под деревьями. Пешеходам же следует обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции.
А вот снегопадов в ближайшие пять дней в Москве ждать не стоит, ниже нуля температура начнёт опускаться примерно 10 ноября. Об этом Лайфу рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
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