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МЧС предупредило жителей Москвы о дожде и сильном ветре

Водителям рекомендовали снизить скорость и избегать резких манёвров, а пешеходам — обходить стороной рекламные щиты.

15 октября, 05:19
<p>Фото © Агентство "Москва"/ Ведяшкин Сергей</p>

Фото © Агентство "Москва"/ Ведяшкин Сергей

МЧС распространило экстренное предупреждение о дожде и сильном ветре в пятницу утром.

"По прогнозам синоптиков, до 10 часов 15 октября местами в Москве ожидается сильный дождь, усиление ветра с порывами до 15 м/с", — говорится в сообщении столичного главка.

Водителям рекомендовали значительно снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких манёвров, а также не парковать авто под деревьями. Пешеходам же следует обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции.

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А вот снегопадов в ближайшие пять дней в Москве ждать не стоит, ниже нуля температура начнёт опускаться примерно 10 ноября. Об этом Лайфу рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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