В России стартовала перепись населения

Сегодня, 15 октября, во всех регионах страны стартует всероссийская перепись населения. Глава Росстата Павел Малков заявил о 100%-ной готовности к проведению в том числе первой цифровой переписи, которая состоится в РФ впервые.

"Результат нашей совместной работы — 100%-ная готовность к проведению первой цифровой переписи, одной из самых передовых в мире. И, конечно, безопасной. Во всех смыслах этого слова: и как безопасность данных жителей нашей страны, и как безопасность физическая и для переписчиков, и для граждан, и, наконец, как забота о здоровье населения России", — цитирует его ТАСС.

Пройти перепись можно тремя способами: дождаться переписчика дома, пройти перепись на переписных участках (в том числе в МФЦ) или заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг. По данным ВЦИОМ, 43% россиян собираются использовать именно первый вариант.

В этом году переписчики будут использовать для работы планшеты, что существенно ускорит сбор данных. У каждого будет маска, памятка о том, как избежать заражения ковидом.

Если говорить об онлайн-переписи, то для этого гражданину достаточно иметь стандартную или подтверждённую учётную запись на портале госуслуг, смартфон, планшет или компьютер и доступ в Интернет. На это уйдёт всего 20 минут, при этом можно будет даже сохранить черновик и вернуться к нему позже. Самостоятельно заполнить переписные листы жители страны смогут с 15 октября по 8 ноября 2021 года.

Первые итоги всероссийской переписи подведут в конце 2021 года, а окончательные — до конца 2022 года.