Православные празднуют день святых Куприяна и Устиньи

Сегодня, 15 октября, православные христиане отмечают день святых Киприана и Иустины, которые в народе больше известны как Куприян и Устинья. Считается, что в этот праздник нужно быть внимательными и осторожными друг к другу, нельзя ссориться с близкими людьми, чтобы не навлечь на свою семью беду.

По легенде, Киприан с детства был язычником, но, встретившись с Иустиной, он раскаялся и решил принять христианство. Во время гонений при императоре Диоклетиане епископа Киприана и Иустину приговорили к смертной казни, за что позже церковь признала их мучениками.