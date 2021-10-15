Православные празднуют день святых Куприяна и Устиньи
Предки считали, что в этот день нельзя пить алкоголь. В народе говорили: "Тот, кто напьётся, от чёрта не убережётся".
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Сегодня, 15 октября, православные христиане отмечают день святых Киприана и Иустины, которые в народе больше известны как Куприян и Устинья. Считается, что в этот праздник нужно быть внимательными и осторожными друг к другу, нельзя ссориться с близкими людьми, чтобы не навлечь на свою семью беду.
По легенде, Киприан с детства был язычником, но, встретившись с Иустиной, он раскаялся и решил принять христианство. Во время гонений при императоре Диоклетиане епископа Киприана и Иустину приговорили к смертной казни, за что позже церковь признала их мучениками.
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Предки считали, что в день Куприяна нельзя брать деньги в долг, подбирать с земли монетки и начинать новые дела. Также 15 октября запрещалось ходить в лес одному, обязательно нужно было брать с собой более старшего члена семьи. Пить алкоголь в этот праздник тоже не стоит, в народе говорили: "Тот, кто напьётся, от чёрта не убережётся".
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