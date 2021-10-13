Когда в России в 2021 году отмечают праздник Покрова пресвятой Богородицы и что нужно делать в этот день 14 октября Русская православная церковь отмечает праздник "Покров". На Руси в это день принято было встречать зиму и провожать осень, это был один из важнейших праздников в нашей стране до революции. 13 октября, 13:29 Фото © официальный сайт Тенеевского сельского поселения Аликовского района

Покров, история праздника

По легенде, в этот этот день в 910 году к Царьграду – Константинополю подступили полчища варваров, среди которых были и русы – князья Аскольд и Дир. Городу грозило уничтожение, и священники Влахернского храма собрались на молебен. Присутствовавший при этом святой Андрей Константинопольский вдруг увидел, как в четвертом часу ночи «высоко» показалась сама Богородица в сопровождении Иоанна Предтечи, Иоанна Богослова и «сонма всех святых». Она прошла над царскими вратами храма и остановилась перед алтарем.

Богородица вместе с людьми целый час молилась ко Господу, а затем сняла с головы легкий, белый покров – омофор и распростерла его над всеми молящимися людьми, как бы защищая их. По словам святого, покров с головы Богородицы в этот миг светился, как солнце. Это видел не только Святой Андрей, но и его ученик Епифаний. Оба поняли смысл видения так: Константинополь будет спасен божественным промышлением. Не позволит Пресвятая Дева врагу переступить через его стены.

В Житиях святых Дмитрия Ростовского этот момент описывается так: Видя то, святой Андрей сказал ученику своему, блаженному Епифанию: — Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу всех, молящуюся о всем мире? Епифаний ответил: — Вижу, святой отче, и ужасаюсь.

Пока верующие видели Богородицу, светилось над людьми и ее покрывало. А когда видение исчезло, омофор исчез тоже, но оставил людям свою благодать. Вскоре на побережье Византии налетела жестокая буря. Она разметала варварский флот, и осаждающие войска ушли от стен города. Константинополь был спасен.

Дата Покрова

На Русь праздник пришел только в XII веке. После очередной военной победы князь Андрей Боголюбский приказал отмечать его каждый год 14 октября (1 октября по старому стилю). Это утверждало Русь как преемницу Константинополя. Любопытно, что у греков Покров так и не стал церковным праздником, но они отмечают его 28 октября. На Руси праздник оказался связан с представлением о том, что Богородица, простирает свой омофор над Святой Русью, защищая ее от полчищ врагов.

Это представление закрепилось при Иване Грозном – в этот день в 1552 году русские войска взяли столицу приволжского ханства – Казань. Поскольку почитание Богородицы имело на Руси давнюю традицию, праздник пришелся по душе русским людям и прочно вошел в крестьянский быт, ведь он совпадал с окончанием работ и празднованием многочисленных свадеб. Собственно, осень для русского человека делилась на два периода: до Покрова и после.

Покров — приметы

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Закрепилось представление, что выйти замуж на Покров – к счастливой супружеской жизни. "Покров покроет землю снежком, а невесту – женишком", — шутили на Руси. "Батюшка Покров, покрой сыру землю и меня молоду", – просили девицы.

С праздником Покрова, как правило, связаны различные погодные приметы. Чаще всего на Покров ждут снега – и если он ляжет, то следующий год будет урожайным, а венчающиеся пары будут счастливы. Если в этот день дует ледяной ветер, то зима будет холодной, а если на Покров пойдет дождь, то и женившиеся пары «наплачутся».

Если журавли улетят на юг до Покрова – зима будет суровой, а если после праздника – то мягкой и снежной. Однако климат с веками сильно изменился, многие приметы уже «не работают», и часто на Покров земля остается без снега. Покров был важным праздником не только для тех девушек, что выходили замуж, но и для тех, кто присматривал себе жениха. В этот день девицы ходили со светлым платком на голове – это символизировало помощь Богородицы в выборе жениха. Была и еще одна примета – ранним утром девушки спешили в храм. Они верили: кто раньше всех поставит к иконе Богородицы свечу, та первой выйдет замуж.

С особым трепетом в этот день молились Богородице болящие. «Заступнице наша благая и скорая, пресвятая Госпоже, Владычице Богородице!.. покрый нас честным Твоим омофором. Да избавлени будем от зол…» – взывали они к Пресвятой Деве. Как рассказывают верующие, именно на Покров часто происходят чудеса, и люди исцеляются от тяжелых недугов.

Что надо делать на Покров

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Что следует делать в этот день? Православный христианин в этот день обязательно посещает праздничную службу, исповедуется и причащается, а после службы накрывает праздничный стол для гостей. В деревнях был распространен такой обычай: самая старшая женщина в семье собирала всех под крышу своего дома и благословляла иконой Богородицы.

На Руси в крестьянских хозяйствах в этот день скот кормили так, чтобы он не мог всего съесть – это считалось залогом богатства для хозяина и здоровья для животных. Многие хозяйки пекли на праздник Покровский каравай, щедро украшенный цветами из теста. Им кормили гостей, а остатки сохраняли до Великого поста – якобы это сохраняло в доме достаток.

В праздник старались не ругаться и не материться. Верили, что ругань и мат в этот день на весь год отвратят Богородицу от человека, и он будет лишен ее благодатной помощи. Вечером молодежь устраивала посиделки, на которых девушки и парни присматривались друг к другу. Бывало и так, что после посиделок в деревнях шла новая волна свадеб.

Авторы Майя Новик