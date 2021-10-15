Генпрокуратура подала в Черногорию запрос на выдачу бизнесмена Тельмана Исмаилова

Генпрокуратура РФ направила в Черногорию запрос об экстрадиции российского бизнесмена и бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова.

"Запрос о выдаче Исмаилова Т. М. в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности направлен в Министерство юстиции, по правам человека и меньшинств Черногории по дипломатическим каналам", — говорится в сообщении ведомства.