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Генпрокуратура подала в Черногорию запрос на выдачу бизнесмена Тельмана Исмаилова

Предпринимателя задержали 1 октября после того, как он подал прошение о политическом убежище.

15 октября, 07:49
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Генпрокуратура РФ направила в Черногорию запрос об экстрадиции российского бизнесмена и бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова.

"Запрос о выдаче Исмаилова Т. М. в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности направлен в Министерство юстиции, по правам человека и меньшинств Черногории по дипломатическим каналам", — говорится в сообщении ведомства.

Суд в Черногории оставил под стражей экс-владельца Черкизовского рынка Исмаилова

Суд в Черногории оставил под стражей экс-владельца Черкизовского рынка Исмаилова

В 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Исмаилова по обвинению в организации двух убийств — владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилёва. Экс-владельцу Черкизовского рынка также предъявили обвинение в незаконном обороте оружия. 1 октября 2021 года Исмаилова задержали в Черногории по запросу России. По словам его адвоката, это произошло после того, как бизнесмен подал прошение о политическом убежище.

Что ждёт экс-миллиардера Тельмана Исмаилова в России, Лайф разбирался здесь.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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