Генпрокуратура подала в Черногорию запрос на выдачу бизнесмена Тельмана Исмаилова
Предпринимателя задержали 1 октября после того, как он подал прошение о политическом убежище.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Генпрокуратура РФ направила в Черногорию запрос об экстрадиции российского бизнесмена и бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова.
"Запрос о выдаче Исмаилова Т. М. в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности направлен в Министерство юстиции, по правам человека и меньшинств Черногории по дипломатическим каналам", — говорится в сообщении ведомства.
В 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Исмаилова по обвинению в организации двух убийств — владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилёва. Экс-владельцу Черкизовского рынка также предъявили обвинение в незаконном обороте оружия. 1 октября 2021 года Исмаилова задержали в Черногории по запросу России. По словам его адвоката, это произошло после того, как бизнесмен подал прошение о политическом убежище.
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