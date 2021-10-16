За сутки в России выявили 33 208 случаев ковида — это максимум с начала пандемии
При этом полностью выздоровело и выписалось из медучреждений накануне 21 883 человека.
Фото © ТАСС / Киселёв Максим
За прошедшие сутки в России зафиксировано 33 208 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый рекорд за всю пандемию. Прошлый максимум был установлен днём ранее — 32 196, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.
Уточняется, что среди выявленных случаев 9% не имели клинических проявлений болезни. Также за прошедшие 24 часа полностью выздоровело 21 883 человека. Больше всего инфицированных в Москве (+6545 за сутки), Санкт-Петербурге (+3088), Подмосковье (+2403), Самарской (+838) и Нижегородской (+706) областях.
Фото © VK / СтопКоронавирус.РФ
Кроме того, Россия обновила антирекорд по суточной смертности от ковида. За последний день от инфекции в стране скончалось более тысячи человек.
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